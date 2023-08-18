Beşiktaş'ın play-off turu rakibi: Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi tarihte? UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü eleyen Beşiktaş, play-off turuna adını yazdırdı. Play-off turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. İşte Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne detayları...

ensonhaber.com Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi heyecanını sürdürüyor! Konferans Ligi’ne 2. Ön Eleme turundan başlayan siyah-beyazlılar, ilk maçında Arnavutluk takımı Tirana ile eşleşmişti. Rakibini toplamda 5-1’lik skorla mağlup etti. Şenol Güneş’in öğrencileri, Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü’yü toplamda5-2’lik skorla eledi. Adını play-off turuna yazdırdı. Dün akşam gerçekleşen maçın ardından Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibi de belli oldu. Siyah-beyazlılar, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Peki, Dinamo Kiev - Beşiktaş play-off maçı ne zaman, hangi tarihte? İşte detaylar... Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi play-off turu Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü oynanacak. Maçın saati ve yayın kanalı henüz duyurulmadı.