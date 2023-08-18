Beşiktaş'ın play-off turu rakibi: Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi tarihte?
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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi heyecanını sürdürüyor!

Konferans Ligi’ne 2. Ön Eleme turundan başlayan siyah-beyazlılar, ilk maçında Arnavutluk takımı Tirana ile eşleşmişti. Rakibini toplamda 5-1’lik skorla mağlup etti.

Şenol Güneş’in öğrencileri, Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü’yü toplamda5-2’lik skorla eledi. Adını play-off turuna yazdırdı.

Dün akşam gerçekleşen maçın ardından Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibi de belli oldu. Siyah-beyazlılar, Ukrayna ekibi ile kozlarını paylaşacak.

Peki, Dinamo Kiev - play-off maçı ne zaman, hangi tarihte? İşte detaylar...

Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman?

UEFA Konferans Ligi play-off turu Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü oynanacak. Maçın saati ve yayın kanalı henüz duyurulmadı.