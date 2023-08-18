Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyar Zaynutdinov kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte oynadığı takımlar... Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Rashica’nın ardından CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyar Zaynutdinov’u kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar Zaynutdinov’un hayatını ve kariyerini araştırmaya başladı. İşte merak edilenler…

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UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükselen Beşiktaş, çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Rashica transferiyle büyük bir çıkış yakalayan siyah-beyazlılar, şimdi de CSKA Moskova'nın başarılı futbolcusu Bakhtiyar Zaynutdinov'u renklerine bağladığını duyurdu.

Dün akşam İstanbul’a gelen Bakhtiyar Zaynutdinov için yapılan temaslarda 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma yapıldı.

Taraftarlar, genç yetenek hakkında detaylı bilgiler edinmek için internet üzerinde araştırmalar yapıyor.

Peki, Beşiktaş'a transfer olan Bakhtiyar Zaynutdinov kimdir, nereli ve kaç yaşında? Zaynutdinov hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Bakhtiyar Zaynutdinov kimdir?

25 yaşındaki Kazakistanlı futbolcu Bakhtiyar Zaynutdinov, Taraz’da dünyaya geldi. Rusya Premier Lig kulübü CSKA Moskova’da ve Kazakistan milli futbol takımında forma giyiyor.

Futbol kariyerine ilk olarak 2017’de FC Astana’da başladı. Ardından 2019 yılında Rostov’a transfer oldu. Bir sonraki yıl ise CSKA Moskova ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.