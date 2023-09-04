Beşiktaş'ın yeni transferi David Luiz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın David Luiz’i kadrosuna katmak istediği söyleniyor. Peki, David Luiz kimdir, nereli ve kaç yaşında? David Luiz hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar…

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Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Brezilyalı futbolcu David Luiz gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, bu tecrübeli savunmacıyı kadrolarına katmayı düşünüyor.

36 yaşındaki tecrübeli savunmacı David Luiz, Brezilya'nın önemli kulüplerinden Flamengo'da forma giyiyor ve sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek.

Beşiktaş'ın bu deneyimli futbolcuyla ilgilendiği ve oyuncuyla bir anlaşma sağlama yönünde adımlar attığı söyleniyor.

Beşiktaş yönetimi, David Luiz ile 1+1 yıllık bir sözleşme imzalamayı hedefliyor. Transferde dikkat çeken bir nokta ise David Luiz için herhangi bir bonservis bedelinin ödenmeyeceği.

Çıkan haberlerin ardından David Luiz'in biyografisi ve kariyeri merak konusu oldu. İşte detaylar...

David Luiz kimdir?

Tam adı David Luiz Moreira Marinho olan Brezilyalı stoper, 22 Nisan 1987'de Diadema'da dünyaya geldi. Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo takımında forma giymektedir.

Ülkesinde futbola başlayan Luiz, 2006 yılında Esporte Clube Vitoria'da A takıma yükseldi.

Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Benfica gibi Avrupa’nın önemli takımlarında forma giyen David Luiz, 1 Eylül 2021 tarihinde transfer olduğu Flamengo’da şu ana kadar 94 resmi maçta forma giyip, takımına 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.