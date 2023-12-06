Beşiktaşlı Alex Oxlade-Chamberlain'den gülümseten itiraf! Süt zannedip bakın ne almış... Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, Sky Sport'a açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş forması giyen İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş ve Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan Alex Oxlade-Chamberlain, Türkiye'deki yaşantısı hakkında samimi açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'ın sezon başında Liverpool'dan transfer ettiği Chamberlain bu sezon siyah beyazlı forma ile çıktığı 19 maçta 3 gol 1 asist ile oynadı.

Alex Oxlade-Chamberlain Sky Sports ile yaptığı röportajdaki açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekti.

Chamberlain, "Evinizde en çok neyi özlediniz? Örneğin bir markete gittiğinizde aradığınız şeyi bulamamak gibi?" sorusuna verdiği yanıt ile gülümsetti.

Alex Oxlade-Chamberlain market alışverişi sırasında süt ile ayranı karıştırdığını söyledi.

Chamberlain açıklamasında "Türkiye'de sütü ayırt etmek zor çünkü 'Ayran' diye bir içecekleri var süt gibi ama daha çok yoğurt bazlı bir şeye benziyor. Süt olduğunu düşünerek üç kez ayran aldım." ifadelerine yer verdi.