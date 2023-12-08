Beşiktaş'ta ayrılık! O isim kulübe veda etti... Beşiktaş, kulüpte İletişim Direktörlüğü görevini yürüten Meriç Müldür ile yolların ayrıldığını duyurdu. Beşiktaş Kulübü, Müldür'e teşekkür ederek gelecekteki çalışmalarında başarılar diledi.

ensonhaber.com

Beşiktaş, İletişim Direktörlüğü görevinde bulunan Meriç Müldür ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"12 Ağustos 2022 tarihinden bu yana Kulübümüzde İletişim Direktörlüğü görevinde bulunan Sayın Meriç Müldür’le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın Müldür’e Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Meriç Müldür açıklama yaptı

Meriç Müldür kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Beşiktaş'a veda etti.

Meriç Müldür paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Beşiktaş JK’de 12 Ağustos 2022 tarihinden bu yana yürüttüğüm İletişim Direktörlüğü görevinden bugün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım.

Şahsıma Beşiktaşımıza hizmet etme şansı veren Beşiktaş JK 34. Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi’ye teşekkür ederim. Büyük bir şeref ve mutlulukla gerçekleştirdiğim görevimde bana yardımcı olan mesai arkadaşlarıma ve tüm kulüp personeline teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.

Yeni dönemin Beşiktaşımız için hayırlara vesile olmasını temenni etmekle birlikte; Okay Karacan’a yeni görevinde başarılar dilerim."