Beşiktaş’ta tarih yazmıştı! Ricardo Quaresma bakın şimdi ne iş yapıyor… Beşiktaş’ta uzun süre forma giyen efsane futbolcu Ricardo Quaresma, geçtiğimiz yaz futbol kariyerini sonlandırmıştı. Portekizli yıldızın yeni mesleği ise şoke etti.

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Beşiktaş'ın taraftarlarının gönlünde taht kuran Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı formayla Süper Lig’e damga vurmuştu.

2019 yılında Kasımpaşa’da forma giyen yıldız golcü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Süper Lig’de unutulmaz anılara imza atan Quaresma, geçtiğimiz yaz futbolu bırakma kararı aldı.

Quaresma'nın Türkiye'de futbolculuk kariyerine damga vurduğu dönemdeki performansı ve Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonluklar, futbolseverler tarafından hala unutulmamış durumda.

Portekizli yıldızın yeni mesleğini duyan kulaklarına inanamadı. Bakın Ricardo Quaresma şimdi ne yapıyor…

Yeni mesleği şaşırttı!

Bir dönem Kasımpaşa’da da forma giyen Beşiktaş’ın efsane isimlerinden Ricardo Quaresma Süper Lig’e geri dönüyor.

Beşiktaş’ın başkan adaylarından Serdal Adalı, Quaresma ile ilgili Fanatik’e konuştu. Portekizli yıldızın kendisine başkan olması konusunda ısrarını belirten Adalı “Böyle yerli yabancı çok değerimiz var. Kendilerine kulüp çatısı altında farklı görevler vereceğim.” dedi.

Serdal Adalı’nın başkan seçilmesi durumunda Quaresma’ya vereceği görevin ise teknik direktör olduğu iddia ediliyor.