Beşiktaş’ta yılın bombası! Philippe Coutinho için yıldız futbolcu devreye girdi: "Come to Beşiktaş" Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, bir süredir Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak için uğraşıyordu. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen yıldız futbolcu Coutinho transferi için devreye girdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, 2023-2024 sezonuna iyi bir başlangıç yapmak için transfer görüşmelerine devam ediyor. Güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, bir süredir Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho’yu gündemine aldı. Aston Villa’dan ayrılmak isteyen 31 yaşındaki yıldız futbolcunun transferinde Beşiktaş’ın eski oyuncusu devreye girdi. Josef De Souza devrede! Çin Süper Lig ekiplerinden Beijing Guoan’da forma giyen eski Beşiktaşlı Josef De Souza, Philippe Coutinho’yu Beşiktaş’a çağırdı. Josef De Souza’nın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yorum yapan Philippe Coutinho’ya verdiği yanıt dikkat çekti. Coutinho, Josef De Souza’nın fotoğrafına emoji bıraktı. Josef De Souza ise “Come To Beşiktaş” sözleriyle yanıt verdi. Ancak Coutinho yanıta herhangi bir tepki vermedi.