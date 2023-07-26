Beşiktaş'taki görevinden istifa etti! Ceyhun Kazancı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın görevinden istifa etmesinin ardında hayatı ve kariyeri merak uyandırdı. Futbolseverler internette Kazancı'nın hayatını araştırmaya başladı. İşte merak edilenleri..

Beşiktaş, 2021 yılından bu yana kulüpte görev alan sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yaz transfer döneminde rakiplerine göre sessiz kalan Beşiktaş'ta taraftarlar son günlerde yönetimi hedef almıştı. Beşiktaşlı taraftarların geciken transferler sonrasında sosyal medyadan tepki gösterdiği Ceyhun Kazancı, bugün Beşiktaş kulübü başkanı Ahmet Nur Çebi'ye istifasını sunarak görevinden ayrıldı. İstifa haberi sonrası Ceyhun Kazancı hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Ceyhun Kazancı? İşte merak edilenleri.. Ceyhun Kazancı kimdir? Ceyhun Kazancı 1979 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1998 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitiren Ceyhun Kazancı Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarlarası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra birçok farklı şirkette çeşitli pozisyonlarda görev alan Ceyhun Kazancı Beşiktaş’a gelmeden önce Çaykur Rizespor’da Genel Sekreterlik görevi yaptı. Çaykur Rizespor’da ki görevinden ayrılan Ceyhun Kazancı Beşiktaş Genel Müdürü oldu. Kazancı bu görevden sonra Beşiktaş Sportif Direktörlük görevine getirildi. Ceyhun Kazancı 26 Temmuz 2023 tarihi itibariyle Beşiktaş'taki görevinden ayrıldı.