Beşiktaş Dusan Tadic'in peşinde! Dusan Tadic kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte kariyeri.. Beşiktaş'ın gündeminde olan Sırp orta saha Dusan Tadic hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Dusan Tadic kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen kariyeri..

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş orta saha transferi için Ajax forması giyen Sırp futbolcu Dusan Tadic' talip oldu.

Ajax'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 34 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş temaslarını sürdürüyor.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Ajax'ın 10 numarası Dusan Tadic'i takıma kazandırmak istiyor.

Transfer haberlerinin ardından Dusan Tadic hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, Dusan Tadic kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen kariyeri..

Dusan Tadic kimdir?

Dusan Tadic 20 Kasım 1988 tarihinde Sırbistan'da dünyaya geldi. Tadic, FK Vojvodina Novi Sad takımında profesyonel futbol kariyerine başladı.

2006-2010 yılları arasında Vojvodina takımında toplam 107 maça çıkan Dusan Tadic 29 gol atıp 20 asist yaptı. Burada dikkatleri üzerine çeken Tadic 2019 yılında Hollanda ekibi Groningen'e transfer oldu.

Groningen'de iki sezon mücadele eden Tadic 76 maçta forma giydi. Bu maçlarda 14 gol 32 asist yapan Sırp futbolcu tüm dikkatleri üzerine çekti.

2012-2013 sezonunda bir başka Hollanda ekibi Twente'te transfer olan Tadic, Twente'de toplamda çıktığı 85 maçta 32 gol atıp, 36 asist yaptı.

2014 yılında İngiltere ekibi Southampton'a transfer olan Tadic burada 2018 yılına kadar forma giydi. Dusan Tadic, Southampton formasıyla çıktığı 134 maçta 21 gole imza attı.

Son olarak 2018 yılında Hollanda devi Ajax'a transfer olan Dusan Tadic 5 sezon Ajax forması giydi. Tadic Ajax formasıyla çıktığı 161 maçta 77 gol kaydetti.

Dusan Tadic'in yeni sezon öncesi takımdan ayrılmak istediği konuşuluyor. Tecrübeli futbolcu için Beşiktaş'ın devrede olduğu iddia ediliyor..