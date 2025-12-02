Beyaz mı, kahverengi mi: Hangi yağlı kağıt daha sağlıklı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mutfakta hem pratiklik sağlayan hem de temizliği kolaylaştıran yağlı kağıt, özellikle fırın tariflerinin vazgeçilmez yardımcılarından biri haline geldi.

Ancak son yıllarda raflarda iki farklı türün bulunması, beyaz ve kahverengi yağlı kâğıt, hangisinin daha sağlıklı olduğu sorusunu gündeme taşıdı.

Birçok kişi görünüşte aynı işlevi yerine getiren bu iki ürün arasında gerçekten fark olup olmadığını merak ediyor.

Peki, beyaz ve kahverengi yağlı kağıdın farkı nedir? Hangisi daha sağlıklı? İşte yanıtı!

BEYAZ MI, KAHVERENGİ Mİ

Beyaz ve kahverengi yağlı kâğıdın hammaddesi aynıdır: selüloz. Fark, yalnızca ağartma işlemindedir.

Beyaz yağlı kağıt: Selüloz lifleri klor içermeyen özel yöntemlerle beyazlatılır.

Kahverengi yağlı kağıt: Hiçbir ağartma işlemine tabi tutulmaz; doğal rengidir.

Modern beyazlatma tekniklerinde elementel klor kullanılmadığından, sağlığa zararlı bir kalıntı bırakma riski oldukça düşüktür.

Kahverengi kağıt ise işlem görmediği için doğallığıyla öne çıkar.