Beyaz porselendeki lekeleri böyle temizleyin! İnci gibi parlayacak... Porselen tabak, bardak ve diğer eşyalarınızda kararma, lekelenme gibi sorunlar yaşıyorsanız endişelenmeyin. Bu yöntemle porselenleriniz inci tanesi gibi parıldayacak.

Porselen, genellikle tabak çanak gibi eşyalarda tercih edilir. Tabaklarda zamanla oluşan lekeler ise can sıkıcı olabilir. Özellikle fincan ve bardaklarda kalan çay ve kahve lekeleri git gide koyulaşır. Porselenlerinizin üzerindeki koyu lekeleri temizlemek aslında çok basit. Zamanla kararma yapan ve kullanıma bağlı lekelenen porselen eşyaları parlatmak için biraz vakit ayırmanız yeterli. Peki, porselen lekeleri nasıl çıkar? İşte yöntemi... Porselen temizliği Su sertliğinden dolayı oluşabilecek lekeleri sirke ile kolayca temizleyebilirsiniz. Ürününüz desen içeriyorsa desen üzerindeki lekelere bu işlemi uygulamayınız.