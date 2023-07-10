Beyaz tişörtlerin kabusu: Deodorant izi/ sarı lekeler nasıl çıkar? Kar beyaz tişörtleriniz deodorant ve ter nedeniyle sararıyorsa, çözümü basit! İşte sararmış tişörtleri ilk günkü gibi yapan formül...

Yaz aylarında genellikle beyaz kıyafetler giymeyi tercih ederiz.

Terlememek adına da deodorant ve parfüm özellikle koltuk altı bölgesine uygularız.

Uzun süre kimyasala maruz kalan beyaz tişörtler haliyle sararmaya başlar.

Beyaz tişörtteki sarı lekeler, oldukça can sıkıcıdır. Temizlik açısından rahat hissettirmeyeceği gibi bakışları da üzerinize çekebilir.

Kullanılan ürünlerdeki alüminyum ve terinizdeki tuz, sarı bir ter leke oluşturur ve bunun normal yıkamayla giderilmesi zorlaşır.

Peki, koltuk altı lekesi nasıl çıkar? Beyaz tişörtteki sarı lekeler nasıl geçer? Deodorant izi nasıl temizlenir? İşte en etkili yöntem...

Kar gibi olacak

Ter lekesinin üzerine karbonat döküp, birkaç damla limon suyu damlatıp 15-20 dakika kadar bekledikten sonra ılık su ile durulamak genellikle ter lekesini çıkmasını sağlayacaktır.

Ter lekesinin oluştuğu bölgeyi saf beyaz sabunla ovalayarak yıkadığınızda başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz.