Beyin Jimnastiği: 4 Saniyede Hatayı Tespit Edin, Beyninizi Keskinleştirin...

Yağmur Dinç

Resimli bulmacalar IQ testleri, dikkat ve zekayı test etmek için en iyi bulmaca oyunlarından biridir.

Bu zorlukları uygulamak beyni keskinleştirir ve konsantrasyonu artırır.

Zeki misin?

Hemen öğrenin!

Aşağıdaki görsele bakın; hatayı bulun.

Kaynak: Bright Side

Bir çiftçinin iki atıyla tarlayı sürdüğü görülüyor.

İlk bakışta fotoğraf fena görünmüyor.

Ama öyle değil.

Resimde bir hata var.

4 saniyede bulabilir misin?

Bu resimli bulmacayla detaylara olan dikkatinizi ve zekanızı test edin.

Zamanın şimdi başlıyor!

Resme bakın ve dikkatlice inceleyin.

Hatayı fark ettiniz mi?

Acele edin, zaman daralıyor.

Görseli dikkatlice inceleyin; hatayı tespit etmeye çok yakın olabilirsiniz.

Ve...

Zaman doldu.

Resimdeki hatayı kaçınız fark etti?

Bunu başaran okuyucularımızı tebrik ederiz. Çok zekisiniz ve dikkat süreniz çok iyi.

Yapamayanlar çözümü aşağıya kaydırarak bulabilirler.

Resimdeki hata koşum takımının eksik olmasıdır.