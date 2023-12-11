Beyin yakan IQ testi: Resimde gizlenen yüzü 9 saniyede bulan kişiden zeka fışkırıyor

IQ'nuzu değerlendirmek ister misiniz? Eğer öyleyse, gözlem becerilerinizi test etmeye hazır olun!
En küçük ayrıntıları bile tespit etme yeteneğinizi ölçecek ve ortalamanın üzerindeki zekanızı doğrulayacak bu optik illüzyon mücadelesine katılın.
Bu testlerde yeniyseniz, optik illüzyonlar, görsel algınızı şaşırtabilen, nesneleri gerçek görünümleriyle karşılaştırıldığında nasıl gördüğünüzü değiştiren büyüleyici görüntülerdir.
Bu görsel harikalar, var olmayan unsurlar yaratabilir veya genellikle yakaladığınız detayları gözden kaçırmanıza neden olabilir.
Bu testteki göreviniz ise resimde gizlenen yüzü bulmak! Şu ana kadar sadece 1 kişi bulabildi.
Şimdi zamanlayıcınızı 9 saniyeye ayarlayın ve resme odaklanın. Bakalım bulabilecek misiniz?
Optik illüzyonda gizlenen yüzü bulamadıysanız; o zaman moralinizi bozmayın. Çoğu görevi zamanında tamamlayamıyor.
Görevi tamamlamak için biraz yardıma ihtiyacınız varsa işte size bir ipucu: Görüntüyü 180 derece döndürerek illüzyona bakış açınızı değiştirin.
Adam, deveyi çevreleyen arka planın inceliklerinde bir yerlerde saklanıyor.
Hala gizli yüzü bulamıyorsanız aşağıdaki çözüme bir göz atın: