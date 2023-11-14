Beyin yakan test: Doğru bilen çıkmadı! Siz hangi rakamları görüyorsunuz?

Siyah beyaz bir resim içerisine gizlenmiş sayıların ne olduğunu soran bir paylaşım sosyal medyayı ikiye böldü.
Twitter'da paylaşılan fotoğrafta kullanıcılara hangi sayıları görüp görmedikleri soruldu.
Herkesin farklı sayılar gördüğü resimde doğru sayıları bilen çıkmadı.
Farklı desenler ile oluşturulan çizgilerin sayıları görmeyi zorlaştırdığı fotoğrafa binlerce yorum yapıldı.
Bazı kullanıcılar "45283" gördüğünü söylerken, bazıları ise "528" gördüğünü ifade etti. Herkesin farklı bir sayı söylediği resimde yazan gerçek sayılar ortaya çıktı.
Gerçek ortaya çıktı
Resimde 7 haneli bir sayının yazdığı ortaya çıktı. Siyah beyaz desenlerin altında yazan sayının "3452839" olduğu açıklandı.
Bu tarz optik illüzyonlar, zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor. Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini dile getiriyor..