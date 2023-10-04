Beyni yok demişti! Sergen Yalçın'ın Balotelli itirafı gündeme oturdu! 'Ne işi var..' Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Balotelli hakkındaki açıklamasıyla gündemde. Sergen Yalçın katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekti.

ensonhaber.com Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlı takımdaki teknik direktörlük dönemi ve yaşadığı ayrılık süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmadı. 2021 yılının Aralık ayından bu yana takım çalıştırmayan Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde TV100 ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Sergen Yalçın programda yaptığı konuşmalar ile sosyal medyada gündeme oturdu. Yıllar önce Mario Balotelli hakkında "Bu çocuğun beyni yok" ifadelerini kullanan Sergen Yalçın gündem olmuştu. 2021 yılında Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli deplasmanda oynadıkları ve 3-3 biten Beşiktaş maçında attığı golden sonra saha kenarına gelerek Sergen Yalçın'a adeta cevap vermişti. Balotelli'nin Beşiktaş'ta ne işi var? Sergen Yalçın geçmiş dönemde Balotelli ile yaşadığı polemik hakkında açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın "Mario Balotelli'yi Beşiktaş'a ben almadım. Ne işi var Balotelli'nin Beşiktaş'ta. Karakteri, seviyesizliği sahada herkes şovunu yapar. Ne düşünerek yaptı bilmiyorum. Kendine yakışan bir tavır yaptı. İyi ki Beşiktaş'a almamışım lafını her gün diyorum." ifadelerine yer verdi. Sergen Yalçın'ın bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.