Bez çantalar bu yöntemle ne soluyor ne de çekiyor: İşin sırrı tuzda!

Haber Merkezi

Günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen bez çantalar, dayanıklılığı ve çevre dostu yapısıyla ön plana çıkıyor.

Ancak sık kullanımdan dolayı kirlenen bu çantaları temizlerken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var.

Birçok kişi bez çantaları doğrudan çamaşır makinesine atarak yıkıyor, fakat bu yöntem kumaşın yıpranmasına ve çantanızın ömrünün kısalmasına neden oluyor.

Bez çantanızın uzun ömürlü olmasını istiyorsanız, bu yöntemleri deneyin!

YIKAMADAN ÖNCE ETİKETİ KONTROL EDİN

Her çanta aynı malzemeden üretilmiyor. Pamuk, keten ve kanvas gibi farklı kumaş türleri, özel bakım gerektiriyor. Özellikle baskılı çantalar, sıcak su ve deterjanlara karşı hassas olabilir. Bu yüzden, çantanızın iç etiketini okuyarak uygun yıkama yöntemini belirleyin.

LEKE ÇIKARMA YÖNTEMLERİ

Çantanızdaki lekelerle mücadele ederken doğru yöntemleri kullanmanız önemli:

Karbonat macunu: Biraz karbonat ve suyu karıştırarak macun kıvamına getirin. Lekeli bölgeye sürüp 10-15 dakika bekletin, ardından hafifçe ovalayın.

Sabunlu su: Ilık suya bulaşık deterjanı ekleyerek sünger veya mikrofiber bez yardımıyla nazikçe silin.

Yağ lekeleri için tuz: Çantanızdaki yağ lekelerine tuz serperek fazla yağı emmesini sağlayın, ardından nazikçe temizleyin.

SICAK SUYA DİKKAT

Pamuk ve keten çantalar, yüksek sıcaklıkta yıkanırsa çekme yapabilir. Bu nedenle ılık veya soğuk suyla yıkamak daha güvenlidir. Ayrıca, çantanızı doğrudan güneş altında kurutmamak, renginin solmasını önlemek için önemli bir detaydır.