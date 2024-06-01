Bezelyenin faydaları nelerdir? Bezelye neye iyi gelir? Bezelyenin sağlık açısından birçok faydası vardır. İşte bezelyenin başlıca faydaları...

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Bezelye, Türk mutfağında yaygın olarak kullanılan bir sebzedir ve "yeşil bezelye" olarak da bilinir.

Bezelyeler, küçük, yuvarlak ve genellikle yeşil renktedir. Bezelye bitkisi, Fabaceae (baklagiller) familyasına aittir ve Pisum sativum bilimsel adıyla bilinir.

Bezelyeler genellikle yemeklerde, çorbalarda, salatalarda ve garnitür olarak kullanılır.

Bezelye, lezzeti ve besleyici değeriyle Türk mutfağında önemli bir yer tutar ve pek çok yemeğe lezzet katar.

İşte bezelyenin faydaları...

- Bezelye, bitkisel protein açısından zengindir, bu da kas yapımını ve onarımını destekler.

- Yüksek lif içeriği sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını destekler.

- Bezelye, vitamin C, vitamin K, folat, demir ve manganez gibi birçok vitamin ve mineral içerir.

- İçerdiği lif, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

- Potasyum içeriği sayesinde kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir.

- Yüksek lif içeriği bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler.

- Bezelyede bulunan lifler, bağırsak florasını destekleyen probiyotiklerin büyümesine yardımcı olabilir.

- Düşük kalorili olmaları sayesinde kilo kontrolüne yardımcı olur.

- Yüksek lif ve protein içeriği, daha uzun süre tok kalmayı sağlar.

- Bezelye, vücudu serbest radikallerin zararlarından koruyan flavonoidler, karotenoidler, fenolik asitler ve polifenoller gibi antioksidanlar içerir.

- Bezelye, düşük glisemik indekse sahip olup, kan şekerini yavaşça yükseltir.

- Lif ve protein içeriği sayesinde insülin direncini azaltabilir.

- Bezelye, yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve katarakt gibi göz hastalıklarının riskini azaltan lutein ve zeaksantin içerir.

- Bezelye, kemik sağlığını destekleyen ve kemik mineralizasyonunu artıran K vitamini açısından zengindir.

- Bağışıklık sistemini güçlendiren ve enfeksiyonlarla mücadeleye yardımcı olan C vitamini içerir.