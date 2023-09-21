Biber acısı nasıl geçer? Ağzınız burnunuz yandıysa hemen yapın... Acı biberin etkisini hemen geçirmek için yapmanız gerekeni söylüyoruz! İşte acının el ve ağızdaki etkisini bitiren yöntem...

ensonhaber.com Acı biber yemek kimileri için haz verici olsa da, bazıları için işkenceye dönüşebiliyor. Acı sivri biberi doğramak dahi, etkisini hissetmeye yetiyor. Ellere bulaşan acı gittikçe artarken, geçirecek bir çare araştırılıyor. Aynı şekilde acı biberden yanan ağız nasıl geçer sorusu da sıkça sorgulanıyor. İşte biberin acısını anında geçirecek yöntemler... Acıya son verin Kahve telvesi ellerinizdeki biber acısından kurtulmanızı sağlayacaktır. Kahve telvesi ile ellerinizi güzelce ovun. Soğanı rendeleyip süzgeçten suyunu çıkarın ellerinizi soğan suyunda tutun. Domates doğramak, domatesle temas etmek de eldeki biber acısını gidermekte önemli rol oynayacaktır. Zeytinyağı ile toz şekeri karıştırıp ellerinize sürün. 10-15 dakika bekleyin. Tuzlu su, acı biberden kaynaklı olan ağız yanmasına iyi gelir.

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