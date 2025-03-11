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Biberiye suyunun zararı şoke etti! Eğer saçınıza sıkıyorsanız...

Biberiye suyunun zararı şoke etti! Eğer saçınıza sıkıyorsanız... Son zamanlarda viral olan güzellik trendlerinden biri de saç bakımı ile ilgili. Biberiye suyunu bakım rutinine ekleyenler, saç dökülmesini durdurduğu ve hatta yeni saç çıkardığını ifade ediyor. Ancak, bu zararını kimse bilmiyor...