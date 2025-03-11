Biberiye suyunun zararı şoke etti! Eğer saçınıza sıkıyorsanız...

Yağmur Uçar
Saç dökülmesi ve seyrelmesi problemi yaşayanlar, "biberiye" ile çözüm arayışına giriyor.
Biberiye suyu, son dönemlerin en popüler saç bakım trendi oldu.
Düzenli kullanımda saç çıkardığını söyleyen kullanıcılar, dünya çapında biberiyeyi viral hale getirdi.
Özellikle TikTok ve Instagram'da yapılan paylaşımlar akabinde bu şikayetleri olan milyonlarca kişi biberiye kaynatmaya başladı.
Ancak, zararını kimse bilmiyor. İşte biberiye suyu hakkında bilmeniz gerekenler...
ZARARINA DİKKAT
Biberiye suyunun saça zararları genellikle yanlış kullanım veya aşırı miktarda uygulama sonucu ortaya çıkabilir.
Biberiye, saç sağlığı için faydalı olabilen bir bitkidir, ancak bazı durumlarda istenmeyen etkiler de görülebilir.
- Biberiye, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ciltte kaşıntı, kızarıklık, döküntü veya şişlik gibi belirtiler görülebilir.
- Biberiye suyu, saç köklerine fayda sağlamak için yeterli miktarda kullanıldığında etkili olabilir. Ancak aşırı kullanımı saç derisini kurutabilir veya tahriş edebilir.
- Eğer cildinizde fazla yağ üretimi varsa, biberiye yağı veya suyu, fazla sebum üretimini tetikleyebilir ve ciltte yağlanmayı artırabilir.
- Biberiye suyu saç dökülmesini önlemeye yardımcı olabilir, ancak bazı kişilerde fazla uyarım sonucu saç dökülmesine neden olabilir.