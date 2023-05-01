BigChefs halka arz ne zaman? BigChefs kaç lot veriyor? BigChefs hisse fiyatı ne kadar? BigChefs'in borsaya gireceği haberi sonrası vatandaşlar merak ettiklerini araştırmaya başladı. İşte BigChefs'in halka arzı hakkında merak edilenler..

Borsaya girmeye hazırlanan Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ (BigChefs) için araştırmalar hız kazandı. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz tarihleri, bankaları, hisse fiyatı ve kodu ile alakalı detaylar merak ediliyor. Borsa ile ilgilenen vatandaşlar halka arz olacağı açıklanan BigChefs hakkında merak ettiklerini internette araştırmaya başladı. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BigChefs) halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. BigChefs'in yüzde 42'lik bölümü halka arz olacak. Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin halka arzı için talep toplama tarihleri açıklandı. İşte detaylar.. BigChefs halka arz tarihleri BigChefs halka arz tarihleri 3, 4 ve 5 Mayıs olarak açıklandı. BigChefs hisse fiyatı ne kadar? BigChefs hisse fiyatı 22.50 TL olacak. BigChefs hisse kodu nedir? BigChefs hisse kodu #BIGCH olarak belirlendi. BigChefs kaç lot veriyor? BigChefs şirketi 37.000.000 lot veriyor. BigChefs halka arz büyüklüğü ne kadar? BigChefs halka arz büyüklüğü 832.500.000 TL olarak açıklandı.