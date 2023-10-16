Bildiğiniz tüm ilanları unutun! Tam 49.000 TL maaşla iş fırsatı: Kaçıran bin pişman... İş arayanlar için unutulmaz bir fırsat kapınızı çalıyor. Tam 49 bin lira maaşla personel alımı yapacak olan bu iş fırsatını kaçıranlar bin pişman olacak. İşte başvuru şartları…

ensonhaber.com

İş arayan milyonlarca vatandaş için büyük bir müjde geldi. Bakanlık tarafından sunulan bu iş fırsatı, adeta bir umut ışığı olacak.

Tam 49 bin lira maaşla personel alımı yapacak olan bu fırsat, başvuruların başlamasıyla iş arayanları heyecanlandırıyor. Bu iş ilanı, iş arayanlara resmen fırsat gibi fırsat sunuyor.

Artan hayat pahalılığı ve iş bulma sıkıntısı, birçok vatandaşın günlük sorunlarından biri haline gelmiş durumda. Ancak bu fırsat, yüksek maaşlarla çalışmak isteyenler için umut ışığı olabilir.

Vatandaşların ilgisini çeken bu ilanda en düşük maaş 49 bin 748 TL’yken, en yüksek maaş ise 99 bin 496 TL.

İşte ilanın detayları...

Bakanlık'tan büyük iş fırsatı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (Ankara) bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuruların 12 Ekim – 29 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Dolgun maaş veriyor

Yapılan duyurular arasında yer alan maaşlar ise oldukça dikkat çekici. İstihdam edilecek kişilerin en düşük maaşının 49 bin 748 TL olduğu, en yüksek maaşın ise 99 bin 496 TL olduğu belirtildi.

Nasıl başvuru yapılır?

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı aracılığı ile başvurularını yapabiliyor.

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