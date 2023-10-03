Bilette bu sayılar varsa ikramiye garanti! İşte Milli Piyango'da en çok gelenler... Milli Piyango'da en fazla çıkan rakam dikkatleri çekerken, hangi rakamların ne kadar sık çıktığına dair ilginç bilgiler de gündeme geldi.

ensonhaber.com Her gün binlerce vatandaş hayallerine ulaşmak amacıyla şans oyunları oynuyor. Ülkemizde Milli Piyango İdaresi kapsamında sayılarla milyonlar kazanma şansı herkesin hayallerini süslüyor. Büyük ikramiye kimi zaman talihli birine çıkarken, kimi zaman ise devrediyor. Piyango bileti alırken en sık çıkan numaralara dikkat ederseniz, şansınız artabilir. İşte en fazla çıkan ikramiye numaraları... Milli Piyango'da en çok çıkan rakamlar: 3 rakamı 3 kez çıktı. 2 rakamı 10 kez çıktı. 1 rakamı 9 kez çıktı. 7 rakamı 8 kez çıktı. 4 rakamı 7 kez çıktı. 5 rakamı 7 kez çıktı. 6 rakamı 6 kez çıktı.