Bilgisayar hızlandırma yöntemleri nelerdir? İşte bilgisayarınızı hızlandırmanın en iyi yolları Farklı sebeplerden dolayı yavaşlayan bilgisayarınızı hızlandırmak için deneyebileceğiniz 6 farklı yol bulunuyor. İşte bilgisayarınızı hızlandıracak bazı yollar..

Bilgisayarınızı bir süre kullandıktan sonra, ilk aldığınız zamana göre daha yavaş çalıştığını gözlemleyebilirsiniz.

Neyse ki, bilgisayarınızı tekrardan yeni gibi gösterecek şekilde hızlandırmak için bazı yöntemler bulunuyor.

Zamanla, siz dosya indirirken, internette gezinirken, programları kaldırırken, uygulamaları açık bırakırken ve bilgisayarınızda hemen hemen başka herhangi bir şey yaptıkça, yavaş yavaş gereksiz dosyaları toplar ve her zaman yakalanması o kadar kolay olmayan sorunlara neden olur.

Aşağıdaki yöntemleri deneyerek bilgisayarınızın daha hızlı bir hale gelmesini sağlayabilirsiniz..

İşte bilgisayarınızı hızlandırmanızı sağlayacak öneriler..

Önemsiz Dosyaları ve Programları Temizleme

Gereksiz dosyalardan ve uygulamalardan kurtulmak, herhangi bir bilgisayarı hızlandırmanın etkili yolları arasında yer alır.

Ücretsiz bir sistem temizleyici kullanarak Windows işletim sisteminin kendisinde, Windows Kayıt Defteri'nde ve web tarayıcılarınız gibi önbellek dosyalarını toplayan programlardaki gereksiz dosyaları silin.

Bu geçici internet dosyaları ve diğer işe yaramaz öğeler çok uzun süre takılırsa, yalnızca programların askıda kalmasına, yanıt vermemesine ve yavaşlamasına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda değerli sabit disk alanı kaplar.

Eğer dağınıksa masaüstünüzü temizleyin. Masaüstü her yenilendiğinde Dosya Gezgini'nin bu simgeleri ve klasörleri yüklemesini sağlamak, donanımınıza gereksiz yük bindirerek başka bir yerde kullanılabilecek sistem kaynaklarını ortadan kaldıracaktır.

Sadece bilgisayarınızda kalan istenmeyen programları kaldırın. Bunlar yalnızca sabit disk alanı kaplamakla kalmaz, aynı zamanda Windows ile birlikte otomatik olarak açılıp arka planda sürekli çalışarak işlemci ve belleği yorabilirler. Bunu gerçekten kolaylaştıran birkaç ücretsiz kaldırma aracı vardır.

Bilgisayarınız gereksiz geçici ve gereksiz dosyalardan arındırıldığında, daha önemli şeyler için daha fazla boş sabit disk alanınız olmalıdır. Sabit sürücüdeki daha büyük boş alan da performansa yardımcı olur.

Sabit Diskinizi Birleştirin

Sabit sürücünüzü birleştirmek , dosyaları ekleyip kaldırırken dosya sistemi yapısında oluşturduğunuz tüm boş alanları birleştirmektir. Bu boş alanlar, sabit sürücünüzün daha uzun süre düşünmesini sağlar ve bu da dosyaların, klasörlerin ve programların yavaş açılmasına neden olur. Bunu yapmak için çok sayıda ücretsiz birleştirme aracı mevcuttur, ancak başka bir seçenek de Windows'ta yerleşik olanı kullanmaktır.

Virüsleri, Kötü Amaçlı Yazılımları ve Casus Yazılımları Kaldırın

Her Windows bilgisayarı kötü amaçlı yazılımlara karşı savunmasızdır, ancak düzenli olarak kötü amaçlı yazılımdan koruma programları kullanıyorsanız bulaşma riskiniz düşüktür. Virüs bilgisayara girdikten sonra genellikle kendini sistem belleğinde depolar ve her şeyi yavaşlatır.

Bazı kötü amaçlı programlar açılır pencereler gösterir veya "antivirüs programlarını" satın almanız için sizi kandırır, bu da onları kaldırmak için daha fazla nedendir. Bu sinir bozucu bellek domuzlarından kurtulmak için bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılımlara karşı düzenli olarak taramalısınız.

Windows Sistem Hatalarını Düzeltin

Yazılım ve Windows güncellemelerini yüklemek ve kaldırmak, güncelleme sırasında bilgisayarınızı yeniden başlatmak, bilgisayarınızı hemen kapanmaya zorlamak ve diğer şeyler Windows sistem dosyalarında hatalara neden olabilir.

Bu hatalar, bazı şeylerin kilitlenmesine, program yüklemelerinin ve güncellemelerinin durmasına neden olabilir ve genel olarak sorunsuz bir bilgisayar deneyimini engelleyebilir.

Görsel Efektleri Ayarlayın

Windows, animasyonlu pencereler ve solma menüleri dahil olmak üzere çok sayıda ilginç görsel efekt sağlar.

Bu ekstraların açılması genellikle iyidir, ancak yalnızca yeterli sistem belleğiniz varsa buna değer. İşleri biraz hızlandırmak için bu görsel efektleri kapatabilirsiniz

Tüm Windows İşletim Sistemini Yeniden Yükleyin

Bilgisayarınızı hızlandırmanın en kesin çözümü, tüm yazılımları ve dosyaları silmek, tüm Windows işletim sistemini kaldırmak ve sıfırdan başlamaktır.

Fakat bunu yaparken iki kere düşünmelisiniz çünkü bu geri alınamaz ve bilgisayarınızı hızlandırmak için verebileceğiniz son kararlardan biridir..