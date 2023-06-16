Bilgisayarınıza Bluetooth nasıl eklenir? Bluetooth aygıtı nasıl bağlanır veya eşleştirilir? Bu yazımız Bluetooth bulunmayan bilgisayarda Bluetooth'un nasıl ekleneceğini ve eşleştirileceğini anlatmaktadır. İşte bilgisayarınıza Bluetooth eklemenin en kolay yolu..

Bluetooth, kulaklık ve klavye gibi birçok cihaz tarafından kullanılır. Birçok bilgisayarda da bulunur fakat bazı bilgisayarlarda olmayabilir.

Eğer bilgisayarınızda Bluetooth yoksa, bir Bluetooth adaptörü aracılığıyla ekleyebilirsiniz.

Bluetooth'unuz var mı?

Aşağıdaki adımları izlemeden önce bu soruya yanıt aramalısınız. Bluetooth aygıtlarını nasıl kuracağınızı öğrenin ve Windows 11 Bluetooth çalışmadığında veya Windows 10 Bluetooth çalışmadığında ne yapacağınızı öğrenin. Bilgisayarınızda Bluetooth zaten mevcut olabilir. Herhangi bir aygıt almadan önce bunu kontrol etmelisiniz.

Bir Bluetooth adaptörü edinin

Bilgisayarınız için bir Bluetooth adaptörü almak, bu işlevi bir masaüstü veya dizüstü bilgisayara eklemenin en kolay yoludur. Bilgisayar kasanızı açma , Bluetooth kartı takma veya buna benzer şeyler için endişelenmenize gerek yok . Bluetooth aygıtları USB kullanır, bu nedenle açık bir USB bağlantı noktası aracılığıyla bilgisayarınızın dışına takılırlar.

Bluetooth adaptörünü bilgisayarınıza kurun

Çoğu durumda, Windows'un gerekli aygıt sürücüsünü otomatik olarak yüklemesine izin vermek için adaptörü bilgisayarınıza takmanız yeterlidir. Ancak bu işe yaramazsa, bir sürücü güncelleme aracı deneyin veya belirli yükleme yönergeleri için üreticinin web sitesini ziyaret edin.

Bir aygıtı Bluetooth adaptörüne bağlayın

Artık bilgisayarınıza bağlı bir adaptörünüz olduğuna göre, onu bir cihazla eşleştirmenin zamanı geldi. Aşağıdaki adımları izleyerek Bluetooth'unuzu etkinleştirebilirsiniz.

Windows 11 : Ayarlar > Bluetooth ve cihazlar > Cihaz ekle > Bluetooth .

Windows 10 : Ayarlar > Cihazlar > Bluetooth veya başka cihaz ekle > Bluetooth .

Windows 7/8 : Denetim Masası > Donanım ve Ses > Aygıtlar ve Yazıcılar > Aygıt ekle .