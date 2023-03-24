Bilgisayarınızda çok fazla yer kaplayan 6 şey Bilgisayarınızda yer kaplayan bazı uygulama ve dosyalar bilgisayarınızın yavaşlamasına yol açabilir. İşte bilgisayarınızda çok fazla yer kaplayan 6 şey ve yapmanız gerekenler..

Bilgisayarınızda nelerin fazla yer kapladığı hakkında bazı bilgileri sizler için derledik. Özellikle sistemi bir süredir kullandıysanız, Windows bilgisayarınızda yerin azalması kolaydır.

Hangi dosyaların ve nesnelerin bilgisayarınızda çok fazla yer kapladığını anlamak için boş sabit disk alanını kontrol etmenin bazı yolları vardır.

İşte bilgisayarınızda çok fazla yer kaplayan 6 şey..

Bilgisayarımda bu kadar çok yer kaplayan nedir?

Bilgisayarınızda çok yer kaplayan öğeleri aramak için en basit yerlerden biri Geri Dönüşüm Kutusu'dur. Geri Dönüşüm Kutusu, silinen dosyalarınızın bulunduğu yerdir. Dosyalar otomatik olarak silinmez. Bunun yerine silinmek üzere işaretlenir ve Geri Dönüşüm Kutusu'na atılır. Bu, yanlışlıkla bir dosyayı sildiyseniz, dosyaları geri yüklemek için size biraz zaman verir, ancak bu çok fazla yer kaplayabilir. Windows 10, sabit sürücünüzdeki kullanılabilir alanın %10'unu silinen dosyalar için ayırır ve bu, yakında eklenebilir. Geri Dönüşüm Kutusu'nu arayarak ve ardından Geri Dönüşüm Kutusu Araçları sekmesinde Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt'a tıklayarak Geri Dönüşüm Kutusu'nu boşaltın.

Tüm depolama alanımı ne kapıyor?

Windows 10 ve üzeri, sisteminize nelerin yüklenebileceği ve bu nedenle çok fazla yer kaplayabileceği konusunda bazı bilgiler sunar. Kullanabileceğiniz toplam alanı ve farklı kategorilerde hangi alanın kullanıldığını görüntülemek için Ayarlar > Sistem > Depolama öğesine tıklayın . Tüm depolama alanınızın nereye gittiğine dair tam bir fikir edinmek için Daha fazla kategori göster'i tıklayın . Ayrıca Storage'da, Windows'un zaman zaman gereksiz dosyaları silerek otomatik olarak yer boşaltmasına izin vermek için Storage Sense'i açabilirsiniz.

Geçici dosyalara ihtiyacım var mı?

Windows 10 için genellikle geçici dosyalara ihtiyaç duyulur, ancak amaçları geçicidir. Bazen, bu dosyalar sizin istediğinizden daha uzun süre asılı kalabilir. Disk Temizleme'yi kullanarak bunları silin. Disk temizlemeyi arayın ve ardından sabit sürücünüzü tıklayın. Tüm gereksiz sistem dosyalarını kaldırmak için Sistem dosyalarını temizleye tıklayın. Buna geçici dosyalar, geçici internet dosyaları, geri dönüşüm kutusu içerikleri ve artık ihtiyaç duyulmayan diğer dosyalar dahildir.

Fotoğraflar ve videolar çok yer kaplayabilir mi?

Fotoğraflar ve videolar genellikle bilgisayarınızın sabit diskinde çok yer kaplayan ana dosyalardır. Bu dosyaları başka bir yerde saklamak iyi bir fikirdir. Windows 10 ve 11'de yerleşik olan OneDrive'ı kullanarak bunları bulutta depolamak mümkündür. OneDrive'ı kullanmak, büyük dosyaları bulutta kolayca depolayabileceğiniz anlamına gelir böylece internet bağlantınız olduğu her an PC'nizden bunlara erişebilirsiniz. Fotoğraflar ve videolar ile yalnızca ara sıra bakmanız gerekebilecek diğer dosyalar için idealdir. Dosya Gezgini'nde OneDrive klasörünü seçin, ardından en fazla yer kaplayan dosya ve klasörleri seçin. Dosyaları veya klasörü sağ tıklayın ve dosyaları yalnızca çevrimiçi yapmak için boş alan açarak bilgisayarınızda yer açın.

Uygulamalar yer kaplıyor mu?

Bilgisayarınızda çok sayıda uygulama ve program yüklüyse, bunlar çok fazla yer kaplayabilir. Oyunlar özellikle büyük olabilir, bu nedenle çok sık kullanmadığınız uygulamaları kaldırmanız iyi bir fikirdir. Hangi uygulamaların en çok yer kapladığından emin değilseniz, Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamalar ve Özellikler'i tıklayın ve en büyük uygulamaları görüntülemek için sıralama ölçütünün yanındaki boyut filtresini tıklayın.

Birden çok kullanıcı nasıl yer kaplayabilir?

Daha önce biriyle bir bilgisayar paylaştıysanız ve bu kişinin kendi kullanıcı hesabı varsa, depoladıkları öğeler kesinlikle yer kaplar. Windows 10 ve 11'de kullanıcıları silerek yer açabilirsiniz.