Bilgisayarınızı nasıl temizlersiniz? Bilgisayar temizlemek için ne yapmalı? Bilgisayar temizlerken dikkat edilmesi gerekenleri sizler için derledik. İşte bilgisayar temizlemek için yapmanız gereken bazı önemli noktalar..

Bu yazımızda, bir bilgisayarın içini ve bileşenlerini düzgün bir şekilde temizlemeye yönelik adımları sizlere aktaracağız.

Bilgisayarınızın kasasını baştan aşağı temizleyerek oluşacak sorunların önüne geçebilirsiniz.

Özellikle kasanın içerisinde biriken tozlar bilgisayarınızın çalışmasını etkileyerek bazı sorunlara yol açabilir.

Peki bir bilgisayar nasıl temizlenmelidir. İşte yapmanız gerekenler..

Bilgisayarınızdaki tozu nasıl temizlersiniz?

Bir bilgisayarı temizlemek aslında sadece tozu temizlemektir. Temel fikir, parçaların tozunu mümkünse bir bilgisayar vakumuyla yakalarken üflemektir. Havanın işe yaramadığı zorlu noktalarda toz bezi veya eldivenli parmak gibi alternatif öğeler kullanın.

Bilgisayarınızı şu şekilde temizleyebilirsiniz:

- Bilgisayarınızın güç bağlantısını kesin, tüm çevre birimlerini çıkarın ve iyi bir çalışma alanı bulun. İyi havalandırılan bir alan kullanın veya giderken tozu toplamak için yanınızda iyi bir elektrik süpürgesi bulundurun.

- Dahili bileşenlere erişmek için PC'nizdeki yan paneli çıkarın. Birkaç kelebek vidayı çıkarmanız gerekebilir, tornavida gerektiren vidalar olabilir veya kasanızda başka türde bir sabitleme yöntemi olabilir.

- Hava kullanarak bileşenleri üflemeye başlayın. Toz çöktükçe bileşenleri yeniden temizlemek zorunda kalmamak için yukarıdan aşağıya doğru çalışın. Burada, kasanın üst kısmına yakın bir yerde bulunan bir fanı üfleyerek başlıyoruz.

- Bilgisayar fanlarını temizlerken, tozun çoğunu çıkarmak için her iki yönden de üfleyin.

- Bazı durumlarda, örneğin bir filtre dahil edildiğinde, havalandırma deliklerini dışarıdan süpürmek ve inatçı kirleri veya kumları bir temizleme jeli ile almak daha kolaydır.

- Üstten başlayarak dış bağlantı noktalarından tozu üfleyin.

- Harici çevresel konektörleri temizleyin. Gerekirse, bir temizleme jeli, bez veya pamuklu çubuk kullanın.

- Güç kaynağının tozunu üfleyin. Bu durumda, güç kaynağı kasanın altında bulunur. Sizinki en üstte olabilir, bu durumda onunla başlar ve aşağıya inersiniz.

- Bir CPU hava soğutucunuz varsa, onu bulun ve fanı veya fanları çıkarın.

- Soğutma kanatçıklarındaki tozu her iki yönden üfleyin.

- CPU fanındaki tozu temizleyin.

- Soğutucu ve fan temizlendikten sonra yeniden birleştirin. Fanın fişini yanlışlıkla prizden çekmediğinizden emin olun.

- En baştan başlayarak çevre kartlarınızın ve arkalarındaki anakartın tozunu alın .

- Bazı kartlar, özellikle video kartları , örtülerle kaplıdır ve ısı emiciler ve fanlar gibi bileşenleri içerebilir. Kartlarınızın her iki tarafını da, tüm örtüleri ve fanları patlatmak için elinizden gelenin en iyisini yapın.

- Ek çevre birimlerini, anakartı ve ek fanları patlatarak aşağı inmeye devam edin.

- Aşağı doğru çalışmaya devam edin. Bu durumda, güç kaynağı alta yakındır. Bu noktaya ulaştığınızda, kasanın altını patlatıp temizleyebilirsiniz.

- Güç kaynağınızda bir filtre varsa, kirli olup olmadığını kontrol edin.

- Gerekirse güç kaynağı toz filtrenizi üfleyin.

- Dahili fanı üfleyerek güç kaynağı hava girişindeki tozu temizleyin, ardından havalandırmanın dışındaki tozu çıkarmak için bilgisayar süpürgesi veya bir bez kullanın.

- Yanlışlıkla herhangi bir şeyi fişten çekmediğinizden emin olun, tellerinizin ve kablolarınızın güvenli bir şekilde yönlendirildiğinden emin olun ve PC'nizin yan panelini yerine takın.

PC'nin hangi parçalarını temizlemelisiniz?

PC'nizin dışını temizlemek sadece estetik açıdan iyi bir fikirdir, ancak her şeyin düzgün çalışmasını sağlamak amacıyla, esasen her dahili bileşeni temizlemek isteyeceksiniz.

Bilgisayarınızı temizlemeyi bitirdiğinizde, mümkün olduğunca az toz kalmalıdır. Özellikle fanlara ve soğutuculara odaklanın , ancak burada durmayın. Bir bilgisayarı temizlemek, özellikle bir dizüstü bilgisayarı temizlemekle karşılaştırıldığında o kadar da zor değildir, ancak süreç konusunda metodik olmak istersiniz.

Bilgisayarınızı yeniden temizlemenin zamanı ne zaman?

Bilgisayarınız normalden daha fazla ısınmaya başlarsa, bu genellikle çok fazla toz biriktiğinizin işaretidir. Kesin aralık, evinizdeki veya ofisinizdeki toz miktarı, döşeme malzemelerinin türü ve evcil hayvanınızın olup olmadığı gibi faktörlerin hepsi devreye girdiğinden, bir durumdan diğerine farklılık gösterir.

Genel olarak bilgisayarınızı yılda 1-2 kez temizlemeyi planlamalısınız. Altı aydan sonra fazla birikme olmadığını fark ederseniz, muhtemelen bir yıllık aralık kullanmakta bir sorun yoktur.

Bilgisayarınızın 6 aydan daha kısa bir süre içinde tozlandığını fark ederseniz, programınızı buna göre ayarlayın ve düzgün çalışmasını sağlamak için gerektiği kadar sık ​​temizleyin.