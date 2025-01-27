Bilirkişi nedir? Bilirkişi ne iş yapar?

Hüseyin Topuz

Bilirkişi, hukuk, mühendislik, tıp, ekonomi gibi uzmanlık gerektiren alanlarda tarafsız ve yetkin görüş bildiren kişilere verilen isimdir.

Mahkemeler ve diğer resmi kurumlar, karmaşık ve teknik konularda doğru karar alabilmek için bilirkişilerin uzmanlıklarına başvurur.

Bilirkişiler, uzman oldukları konularda bilgi ve deneyimlerini kullanarak olayın aydınlatılmasına veya teknik detayların açıklanmasına yardımcı olurlar.

Bilirkişiler, davanın adil bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olmak için tarafsızlık ve dürüstlük ilkelerine uygun hareket ederler.

Peki, bilirkişinin görevleri nelerdir? İşte yanıtı...

Uzmanlık Alanında Görüş Sunmak

Hukuki, teknik, tıbbi, mühendislik gibi uzmanlık gerektiren konularda tarafsız ve objektif bir şekilde bilgi verir.

Delil İncelemek

Olayın çözümü için sunulan delilleri teknik açıdan inceler ve değerlendirir.

Rapor Hazırlamak

İnceleme sonucunda vardığı sonuçları detaylı bir rapor halinde sunar.

Mahkemede Bilgi Vermek

Gerekirse mahkemede sözlü olarak da bilgi verir ve raporunu savunur.