BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 BİLSEM sınav sonuçları açıklama tarihi ve sorgulama ekranı BİLSEM sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. MEB tarafından 2023 yılı BİLSEM tarihleri açıklandı. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sonuçları sınava katılan öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. MEB'den gelecek açıklama yakından takip ediliyor. Genel zihinsel yetenek, resim ve müzik gibi alanlarda yapılan bireysel değerlendirmelerin sonrası sınav puanları da belli olmuş olacak.

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Farklı konularda özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak için destek eğitimi vermek üzere BİLSEM okulları açılmıştı. BİLSEM'ler için 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yapılacak "BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu" daha önce erişime açılmıştı.

Söz konusu yayınlanan kılavuza göre 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak olan ön değerlendirme uygulamasının sonrasında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler Nisan ayında, 19 Nisan 2023 tarihinde yani bugün ilan edilmiş olacak.

BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı!

BİLSEM sonuçlarının nereden sorgulanacağı da merak ediliyor. İlgiyle takip edilen sınav sonuçları http://meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. BİLSEM mülakat sonuçları da http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu adresi üzerinden rahatlıkla sorgulanabilecek.