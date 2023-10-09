BİM 10-13 Ekim aktüel ürünler: Sporcular geceden kuyruk oldu! Yakalayan büyük karda...

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Aktüel ürün satışlarıyla rağbet gören market zinciri BİM, haftanın yeni ürünlerini yayınladı.
Salı ve cuma günleri satışta olan aktüel ürünlerde bu hafta neler var belli oldu.
10 Ekim Salı günü gıdada birçok indirim müşterileri beklerken, 13 Ekim Cuma ise sporcuların yüzü gülecek.
Pilates topu, boks torbası, spor çanta, spor tayt, masaj aleti, dambıl, bant gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla satışta olacak.
İşte BİM'de bu haftanın aktüel ürünleri...
10 Ekim Salı BİM aktüel
13 Ekim Cuma BİM aktüel