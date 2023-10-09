BİM 10-13 Ekim aktüel ürünler: Sporcular geceden kuyruk oldu! Yakalayan büyük karda... BİM aktüel ürünler kataloğunda haftanın indirim fırsatları belli oldu. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? BİM aktüel ürünlerde neler var? İşte 10-13 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu!

ensonhaber.com Aktüel ürün satışlarıyla rağbet gören market zinciri BİM, haftanın yeni ürünlerini yayınladı. Salı ve cuma günleri satışta olan aktüel ürünlerde bu hafta neler var belli oldu. 10 Ekim Salı günü gıdada birçok indirim müşterileri beklerken, 13 Ekim Cuma ise sporcuların yüzü gülecek. Pilates topu, boks torbası, spor çanta, spor tayt, masaj aleti, dambıl, bant gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla satışta olacak. İşte BİM'de bu haftanın aktüel ürünleri... 10 Ekim Salı BİM aktüel 13 Ekim Cuma BİM aktüel