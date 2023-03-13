BİM 14-17 MART (Salı-Cuma) AKTÜEL ÜRÜNLER! Airfryer, robot süpürge, çeyizlikler... Salı ve cuma günleri satışa sunulan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu haftanın yıldızları belli oldu. Peki, BİM'de bu hangi hangi ürünler var? BİM aktüel ürünlerde neler var? İşte 14-17 Mart 2023 aktüel ürünler katalogları...

Aktüel fırsatlarıyla milyonların kapısını aşındırdığı market zinciri BİM, yeni katalogları yayımladı. Salı ve cuma günleri satışta olan aktüel ürünlerde bu hafta neler var belli oldu. Elektronikten mutfak eşyasına sayısız birçok ürünü buluşturan BİM, 14-17 Mart aktüel ürünlerinde indirim fırsatları sunuyor. Çeyiz dizenlerin favorisi olan Bim aktüel ürünlerinde robot süpürge, airfryer, televizyon, mutfak gereçleri, gıda ve temizlik ürünleri yer alıyor. Peki, BİM haftanın indirimlerinde neler var? İşte 14-17 MART 2023 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER VE HAFTANIN İNDİRİMLERİ... BİM 14 Mart Salı indirimli ürünler BİM 17 Mart Cuma aktüel ürün katalogları 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 679 TL

Kumtel 5.5 Litre Dijital Yağsız Fritöz 2.299 TL

Kumtel Sürgülü Aspiratör 499 TL

Arnica Belnder Seti 499 TL

Heifer Çay Makinesi 499 TL

Chef's Tava 28 cm 109 TL

Chef's Sahan 20 cm 75 TL

Mimilos Yuvarlak Masa 209 TL

Kumtel Tekli Ocak 329 TL

Aware Collection Kupa 2'li 340 cc 49 TL

Paşabahçe Amorf Su Bardağı 4'lü 89 TL

Paşabahçe Amorf Meşrubat Bardağı 4'lü 99 TL

Keramika Kahve Kupası 18,50 TL

Kaşıklı Cam Baharatlık 19,50 TL

Yuvarlak Tepsi 35 cm 19,50 TL

Salata Kurutucusu 69 TL

Karma Mutfak Ürünleri 22,50 TL

Soğan / Patates Saklama Kabı 59 TL

Limon Press 21,50 TL

Ayarlı Dolap Organizeri 14,50 TL

Xiaomi Robot S10T Süpürge 13.499 TL Dijitsu 65' UHD Android Led TV 7.999 TL.

Dijitsu 55' UHD Android Led TV 5.999 TL

Joyplus Işıklı Katlanabilir Baston 199 TL

Kumtel Akıllı Dijital Baskül 179 TL

Fakir Erkek Bakım Seti 399 TL

Eğitici Diskler 99 TL

Eiğitici Çubuklar 99 TL

Barbie Prenses Bebek 79 TL

Çocuk Sandalyesi 49 TL

Kutulu Hamur Setleri 39 TL

Ahşap Tamir Seti 149 TL

Kutu Oyunu 99 TL

Sök Tak Dinazorlar 69 TL

Konuşan Cansu Bebek 40 cm 129 TL

Luna'nın Helikopteri 189 TL

Oyuncak Pikap 59 TL

Denge Oyunu 54 Parça 59 TL

Oyuncak Motosiklet 43 TL

4x4 Oyuncak Araçlar 14,90 TL Benante Taşlı Metal Peçetelik 69 TL

Benante Aynalı Tepsi 149 TL

Benante Taşlı Metal Havluluk 79 TL

Ayaklı Su / Meşrubat Sebili 59 TL

Okyanus Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 11,50 TL

Sürahi 1 Litre 55 TL

Tuzluk Biberlik 2'li 13,50 TL

Desenli Lüx Seccade 99 TL

Desenli Seccade 39,50 TL

Runner 40x140 cm 19,50 TL

Dertsiz Masa Örtüsü 140x180 cm 59 TL

İnci ve Taşlı Zikirmatik 23,50 TL

Lüx Şal 49 TL

Ören Bayan Yazma 34,50 TL

Şal 24,50 TL

Kadın Fitilli Pantolon 39,50 TL

Paşabahçe Timeless Çay Seti 12 Parça 199 TL