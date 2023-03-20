BİM 21-24 MART (Salı-Cuma) AKTÜEL ÜRÜNLER! Bim'de bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler kataloğunda Ramazan'ın yıldızları belli oldu. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? BİM aktüel ürünlerde neler var? İşte 21-24 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu!

Aktüel ürün satışlarıyla rağbet gören market zinciri BİM, haftanın yeni ürünlerini yayınladı. Salı ve cuma günleri satışta olan aktüel ürünlerde bu hafta neler var belli oldu. Elektronikten mutfak eşyasına sayısız birçok ürünü buluşturan BİM, Ramazan boyunca birçok kategoride ürünü indirimli olarak satışa sunacak. Bu hafta Bim'de 21-247 Mart aktüel ürünlerinde neler satılacak merak ediliyor. Çeyiz dizenlerin favorisi olan Bim aktüel ürünlerinde tekstil, mutfak, küçük ev aletleri, ve elektronik aletler raflarda olacak. Peki, BİM haftanın indirimlerinde neler var? İşte 21-24 MART 2023 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER VE HAFTANIN İNDİRİMLERİ... Bim 21 Mart Salı 2023 aktüel ürünler Bim 24 Mart Cuma 2023 aktüel ürünler