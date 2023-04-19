BİM, A101, ŞOK.. Bayramda hangi marketler açık? Zincir marketler bayramda açık mı? Zincir marketlerin Ramazan bayramında açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki marketler bayramda açık mı kapalı mı? İşte yanıtı..

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak olan Ramazan Bayramı 23 Nisan 2023 Cumartesi günü 3. günü ile sona erecek.

Bayrama kısa bir süre en çok merak edilenler arasında zincir marketlerin bayramda açık olup olmadığı konusu yer alıyor.

Vatandaşlar her bayram olduğu gibi bu bayramda internette 'Bayramda marketler açık mı?' şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.

BİM, A101 ve ŞOK gibi zincir marketlerin bayramda açık mı kapalı mı olacağı arama motorlarında sık sık araştırılıyor.

Peki Ramazan bayramında hangi marketler açık? İşte yanıtı..

Bayramda marketler açık mı?

Ramazan bayramında marketlerin açık olup olmayacağı konusunda marketler resmi bir açıklama yayınlanamdı. Ancak geçmiş bayramlarda bayramın 1. günü kapalı olan marketler diğer günlerde hizmet vermeye başlamıştı.

ŞOK marketler zinciri Ramazan bayramının 1. günü olan 21 Nisan 2023 Cuma günü saat 12.00'de açılıp 20.00'ye kadar hizmet verecek.