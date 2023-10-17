BİM’de dev fırsat sizi bekliyor! Çift yönlü ısıtıcı, Blender seti, Nevresim seti… Ekim ayının son haftalarına girerken BİM market zinciri, tüketicilerine indirim fırsatı sunuyor. Kapış kapış gidecek olan birçok ürün şok fiyatla raflarda yerini alacak. İşte 20 Ekim Cuma günü BİM aktüel kataloğu…

ensonhaber.com

BİM mağazaları, tüketicilere sürekli olarak bulunmayan ürünleri, düzenli olarak yayımladığı aktüel kataloglarla sunmaya devam ediyor.

Her hafta farklı ürünlerin yer aldığı BİM katalogları, bütçe dostu seçeneklerle tüketicilerin ilgisini çekiyor.

BİM'in yeni haftanın aktüel katalogları yayımlandı ve Cuma günü raflarda yer alacak olan fırsat ürünleri belli oldu.

Bu hafta da kataloglarda oldukça fazla ürün çeşidi bulunuyor.

Fırsatı kaçırmayın!

Her hafta olduğu gibi bu Cuma'da BİM'in rafları uygun fiyatlı ürünlerle dolacak. Katalogda dikkat çeken ürünler arasında 43 inç FHD Android TV, Braun Multiquick Blender Set, Dijital Mikrodalga Fırın, Çift Yönlü Isıtıcı, çeşit çeşit nevresim ve yastık kılıfları yer alıyor.

Ve daha birçok uygun fiyatlı ürün raflarda sizi bekliyor!