BİM’de dev fırsat sizi bekliyor! Çift yönlü ısıtıcı, Blender seti, Nevresim seti…

BİM mağazaları, tüketicilere sürekli olarak bulunmayan ürünleri, düzenli olarak yayımladığı aktüel kataloglarla sunmaya devam ediyor.
Her hafta farklı ürünlerin yer aldığı BİM katalogları, bütçe dostu seçeneklerle tüketicilerin ilgisini çekiyor.
BİM'in yeni haftanın aktüel katalogları yayımlandı ve Cuma günü raflarda yer alacak olan fırsat ürünleri belli oldu.
Bu hafta da kataloglarda oldukça fazla ürün çeşidi bulunuyor.
Fırsatı kaçırmayın!
Her hafta olduğu gibi bu Cuma'da BİM'in rafları uygun fiyatlı ürünlerle dolacak. Katalogda dikkat çeken ürünler arasında 43 inç FHD Android TV, Braun Multiquick Blender Set, Dijital Mikrodalga Fırın, Çift Yönlü Isıtıcı, çeşit çeşit nevresim ve yastık kılıfları yer alıyor.
Ve daha birçok uygun fiyatlı ürün raflarda sizi bekliyor!