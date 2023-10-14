BİM'de ultra fırsat! 62'li, 78'li, 100'lü bebek bezinde tek fiyat... Anneler, koşa koşa sıraya girdi. Bebek bezinde uygun fiyatı görenler, bitmeden stok yapmak istiyor. İşte BİM'de bebek bezi fırsatı.

ensonhaber.com

Market zincirlerinde indirim furyasına BİM de dahil oldu.

Her gün binlerce müşteriye hizmet veren BİM, aktüel ürünler kataloğunda haftanın indirimlerini yayınladı.

Uygun fiyat fırsatında bu kez annelerin yüzü güldü. Bebeği olanlar için bebek bezinde ultra fırsat fiyatı uygulandı.

Bebek bezi stoklayanlar, kapılarını açar açmaz BİM'e koşacak.

Bebek bezi indirimi

62'li, 78'li ve 100'lü olmak üzere Molfix bebek bezi yalnızca 239 liradan satışa sunulacak.

17 Ekim Salı'dan itibaren geçerli olan fiyatlarda aynı zamanda gıda, temizlik, bakım ve hijyen ürünleri de yer alacak.

İşte BİM'de haftanın indirimleri...