BİM'den cep dostu indirimler: Fiyatları gören en yakın BİM'e koşuyor! BİM, 17 Kasım tarihinden itibaren satışa sunulacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. İşte 17 Kasım tarihinde itibaren BİM mağazalarında bulunacak aktüel ürünler..

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BİM mağazalarında her hafta düzenli olarak satışa sunulan aktüel ürünler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

BİM'in 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yayınlanan katalog ile birlikte Cuma gününden itibaren geçerli olacak indirimli ürünler belli oldu.

Aktüel ürünler ve indirimli ürünler, sınırlı stok nedeniyle büyük ilgi görüyor ve hızla tükeniyor.

Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler yer alıyor? İşte 17 Kasım Cuma günü satışa çıkacak ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğu..

İşte BİM 17 Kasım indirim kataloğu…