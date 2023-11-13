BİM'den rakip eleyen indirim: Duyan akın ediyor...

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BİM market, Kasım ayını coşkuyla karşılayan müşterilerine büyük bir sürprizle geliyor.
Yayınlanan katalog ile birlikte 21 Kasım'dan itibaren geçerli olacak indirimli ürünler, alışveriş tutkunlarını cezbetmeye hazır.
Parfümlü tuvalet kağıdından metal tırnak törpüsüne kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan BİM, müşterilerine ekonomik alışverişin kapılarını aralıyor.
BİM marketin 21 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak bu indirim şölenini kaçırmayın!
İşte BİM 21 Kasım indirim kataloğu…