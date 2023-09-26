Bir bardak suya 41 kez okuyun, 1 hafta için! Hastalık ve fakirlik kalmayacak Şifalanmak, bereket ve dileklerinin kabul olmasını isteyenler bir bardak suya bu duayı okur ve 1 hafta o suyu içerseniz, sonuçlarına inanamayacaksınız.

ensonhaber.com

Son zamanlarda birçok kişi, maddi zenginlik bereket ve şifa arayışlarını manevi bir boyuta taşıyarak dua ve surelerle Allah'a semaya el açıyor.

İçinde bulundukları sıkıntıdan kurtulmak için yardımını kullarından asla esirgemeyen yüce Allah’a sığınarak, onun huzuruna yönelip dua ediyor.

İşlerin rast gitmesi, hayırlı kapıların açılması ve maddi bolluk için yapılan dualar, birçok insanın yaşamında önemli bir yer tutuyor.

Sonsuz merhameti olan ve kainatın yaratıcısı olan Allah, kullarının imdadına en sıkıntılı zamanlarında yetişiyor.

Kim 1 bardak suya 41 defa Fatiha Suresi okursa ve o suyu 1 hafta boyunca içerse;

41 kez Fatiha okumanın faydaları

- Hastaysa şifa bulur

- Fakirlik görmez

- Makam ve mevki sahibi olur

- Dilekleri kabul olur