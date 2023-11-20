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Bir daha sakın! Burun karıştırmak bakın neye sebep oluyor...

Bir daha sakın! Burun karıştırmak bakın neye sebep oluyor... İstemeyerek de olsa burun karıştırmayı alışkanlık haline getirenleri, ciddi bir tehlike bekliyor. İşte burun karıştırmak bakın nelere yol açıyor.