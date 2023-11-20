Bir daha sakın! Burun karıştırmak bakın neye sebep oluyor...

İstemeden yaptığımız hareketler, sağlığımıza zarar verebilir.
Burun karıştırmak, çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilen bir alışkanlık veya reflekstir. Ancak, burun karıştırmanın bazı olumsuz etkileri olabilir.
Basit bir şey gibi görünen burun karıştırmak, birçok hastalığa yol açıyor.
İşte şaşırtan zararları...
Hastalık çıkarıyor
Burun karıştırmak, burun içindeki dokulara zarar verebilir. Özellikle sık sık ve şiddetli bir şekilde burun karıştırmak, burun içindeki zarları yırtabilir ve kanamalara neden olabilir.
Burun karıştırmak, sinüs bölgesinde basınç artışına ve sinüs problemlerine neden olabilir.
Burun karıştırmak, alerji veya iltihaplı durumlarla ilişkili olarak burun içindeki mukus zarını tahriş edebilir.
Ellerle yapılan burun karıştırma, ellerdeki mikropları buruna taşıma riskini artırabilir.
Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre burun karıştırmak; burun zarının zedelenmesi ve burundaki bakterilerin beyne ulaşmasına yol açıyor.