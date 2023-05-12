Bir detay var ki! 2.kez emekli olunur mu? İkinci emeklilik mümkün mü? Emekli olup çalışmaya devam eden vatandaşların aklında "ikinci emeklilik" hakkında soru işareti oluşuyor. Peki, ikinci emeklilik mümkün mü? 2. kez emekli olunur mu, şartları nelerdir? İşte yanıtı...

İş hayatına adım atan herkes, emeklilik yolunu gözlüyor.

Emekli olan çalışanların büyük bir çoğunluğu çalışma hayatına devam ediyor.

Hem maaş hem emekli aylığı alarak geçimini sağlayanlar, ikinci emeklilik hakkında soru işaretlerini araştırıyor.

Emekli olduktan sonra çalışmanın ikinci kez emekli olmaya imkan sağlayıp sağlamadığı merak konusu.

Peki, 2. kez emekli olmak mümkün mü? İkinci emeklilik şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...

İkinci emeklilik mümkün mü?

Emekli olduktan sonra emekli maaşınız kesilmeden sosyal güvenlik destek primi ödeyerek işçi statüsünde çalışmanız halinde bir ikinci emeklilik söz konusu olmayacaktır.

Ancak iş hayatınız boyunca ayrıyeten Bireysel Emeklilik Sistemi denilen BES'ten faydalanırsanız, ikinci bir ödeme alabilirsiniz.

BES size 10 yıl ve 56 yaş şartıyla ikinci bir emeklilik fırsatı da sunuyor. Üstelik burada prim miktarlarını da siz belirliyorsunuz. İsterseniz artırıyor isterseniz düşürüyorsunuz. Bir başka avantajı ise devlet katkısı.

Sizin yatırdığınız her katkı payının yüzde 25'i kadarını da devlet ekmiyor. Böylece paranız yüzde 25 değer kazanırken ayrıca değişik fonlarda değerlendirildiği için de artıyor.