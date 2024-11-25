Bir dönemin rövaşata kralıydı! Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow bakın şimdi ne yapıyor

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Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından biri olan Moussa Sow, kariyerine imza attığı birçok başarılı anıyla Türk futbolunun hafızasında önemli bir yer edindi.

2012 yılında Fransa'nın Lille kulübünden Fenerbahçe'ye transfer olan Senegalli forvet, sarı-lacivertli formayla çıktığı 185 maçta 75 gol ve 32 asist yaparak taraftarların sevgisini kazandı.

Sow, özellikle büyük maçlardaki performansıyla tanındı. Süper Lig’in rövaşata kralıydı…

2021 yılında kariyerine son veren eski golcü, bakın şimdi ne yapıyor.

RÖVAŞATA KRALI ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Fenerbahçe’nin unutulmaz golcülerinden Moussa Sow, sezon başında Kuzey Makedonya'nın Gostivar kulübünün sportif direktörü oldu.

Gostivar’da, Moussa Sow’a eski takım arkadaşları Alper Potuk, Erten Ersu ve Nabil Dirar da eşlik ediyor.