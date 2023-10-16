Bir haftada 5 kilo verin! Bu tarifi uygulayanlar iğne ipliğe dönüyor... Göbek bölgesini inceltmek için hızlı ve lezzetli çözüm arayanlar, kilo vermek için az zamanı kalanlar... Kısa sürede sonuç alabileceğiniz tarifi uygulayınca mucizevi etkisini göreceksiniz

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Kilo vermek isteyenler ve özellikle göbek bölgesini inceltmek isteyenler doğru yerdesiniz… Uzun ve sıkıcı diyet listeleri korkutucu olabilir, ağır gelebilir tam da bu yüzden hızlı sonuçlar almanıza yardımcı olabilecek bir tarifimiz var.

Tarçınlı su diyeti, bu ihtiyacınıza cevap olabilir.

Tarçın, yiyeceklere lezzet katan baharatlardan biridir. Yağ yakma özelliği ve metabolizmayı hızlandırma gibi özellikleri vardır.

Fazla kilolarından hızlıca kurtulmak isteyenler için tarçın, bir numaralı yardımcı olabilir.

Hadi gelin, tarçınlı suyun kilo vermeye yardımcı olup olmadığını, tarçınlı su diyetini nasıl uygulayacağınızı ve tarçınlı su içmenin faydalarını birlikte inceleyelim.

Tarçınlı su diyeti

Tarçınlı suyu hazırlamak kolay ve zahmetsiz. Tabii bu kolaylık herkesin tüketebileceği anlamına gelmiyor.

Tarçına alerjiniz varsa veya alerjinizin olup olmadığını bilmiyorsanız tüketmemeniz daha sağlıklıdır. Bu tarifimizi doktorunuza danışmadan uygulamamanız gerekir.

Malzemeler

1 su bardağı içme suyu

1 tatlı kaşığı tarçın

Bir cezveye suyu dökün ardından içine tarçını ekleyin, kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra ocaktan alıp ılınmasını bekleyin. Ilık hale gelince tüketebilirsiniz.

Bu tarifi sabahları açken veya akşam yatmadan önce bir bardak olacak şekilde tüketebilirsiniz. Tarifi 15 gün boyunca düzenli olarak tüketirseniz net sonuçlar alabilirsiniz.

Sağlığınız için 15 günün ardından tarifi uygulamayı bırakıp kesinlikle devam etmemeniz gerekir.

Kısa sürede fiziğinize etki edecek bu kolay tarçınlı su tarifimizden bahsetmişken faydalarına da değinmeden geçmeyelim.

1) İştahı keser ve tok tutar

2) Tatlı krizlerini bastırır

3) Anti bakteriyel özelliklere sahiptir

4) Hafızayı güçlendirir

5) Baş ağrısı ve migrene iyi gelir

6) Öksürüğe iyi gelir

7) Metabolizmayı hızlandırır

8) Kan şekerini dengeler

9) Vücuttaki yağları yakar

Editörden not:

Bu tarifimiz bilgilendirme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan tüketmek son derece tehlikelidir.