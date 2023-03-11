Bir ihtimal: Seçim 2. tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçimleri 2.tur tarihi 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Sandık başına giden seçmenler, oy haklarını kullanacak. YSK, seçimlerde bir ihtimal olan ikinci tur hakkında açıklama yaptı. Peki, seçimlerde 2.tur ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte tarihi ve detaylar...

2023 seçim takvimi netleşti...

Sandık başına gidecek olan Türkiye, cumhurbaşkanlığı için oy kullanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin 14 Mayıs'ta yapılması kararını imzaladı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Hemen akabinde gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi.

YSK'nın seçim takvimine ilişkin kararları da Resmi Gazete'de yayınlandı. Dikkat çeken bir detay ise "2.tur" oldu.

İki turlu seçim, seçmenlerin tercih ettikleri aday için tek bir oy kullandığı tek bir adayı seçmek için kullanılan bir seçim sistemidir. Seçim, ancak ilk turda hiçbir aday kullanılan oyların salt çoğunluğunu (%50'den fazla) veya en azından öngörülen başka bir yüzdeyi alamamışsa ikinci tura geçer.

Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ne zaman yapılacağı da belli oldu.

Peki, seçimler 2. tura kalır mı? 2. tur ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

2. tur seçim tarihi 2023

YSK kararına göre, seçim tarihi 14 Mayıs'ta ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılacak.