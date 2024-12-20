Bir pasaporta 2 IMEI kaydedilir mi, yasal mı? Tek kayıtla 2 telefon açtırılır mı? IMEI1 ve IMEI2 detayı...

Yağmur Dinç

2024 yılı boyunca 30 bin lira olan IMEI, yani yurt dışı telefon kayıt ücretleri, birkaç gün sonra 45 bini bulacak.

Yurtdışından getirilen telefonlar 120 gün kayıt yaptırmadan kullanılabilmektedir. Cihaz 120 gün içinde kayıt edilmemesi durumunda iletişime kapatılmaktadır.

Yurt dışından telefon getirip açtırmak isteyen vatandaşlar ise maliyeti en aza düşürmek istiyor. Bu noktada, "Tek pasaporta 2 IMEI kaydedilir mi, yasal mı, cezası nedir", "Bir IMEI kaydı ile iki telefon açılır mı" gibi sorular gündeme geliyor.

Aynı model numarasına sahip iki cihazı olanlar, kayıt işlemi sırasında IMEI 1 ve IMEI 2 numarasını kullanarak 2 cihazı da kaydetmeyi sorguluyor.

Peki; tek pasaporta 2 IMEI kaydedilir mi? Tek IMEI ücreti ile iki telefon açtırılır mı? İşte bilgiler...

TEK PASAPORTA 2 TELEFON KAYDEDİLİR Mİ

BTK resmi sitesinde, "Yurt dışından gelirken iki adet cihaz aldım. Kayıt işlemi yaptırabilir miyim?" sorusu şu şekilde yanıtlanmıştır:

"15/05/2019 tarih ve 30775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararınca 3 takvim yılı içerisinde 1 adet cihazın yurda getirilebileceği belirlenmiştir."

Buna göre; bir pasaporta iki farklı cihaz kaydedilmesi yasalara aykırıdır.