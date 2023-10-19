Bir Szymanski daha geliyor! Efsane golcü adım adım Fenerbahçe'ye... Fenerbahçe’de kadro dışı kalan yıldız isim gemileri yaktı. Tüm paylaşımlarını silerek ayrılık sinyalini verdi. Sarı-lacivertli kulüp ise yeni bir Szymanski buldu. Kadroya katılması yakın…

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent, yeni sezonda beklediği forma şansını bir türlü bulamadı.

26 yaşındaki yetenekli oyuncu, 9 resmi maçta sadece 387 dakika süre aldı, 1 gol atıp 2 asist yaparak istediği etkiyi yaratamadı.

Sarı-Lacivertliler, Ryan Kent'i Rangers'tan bonservis bedeli ödemeden kadrolarına dahil etmişti.

Ancak beklenen performansı sergileyemeyen Kent, istediği kadar forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu iddiaları gündeme geldi.

Ryan Kent'in mutsuzluğu, sosyal medya platformlarına yansıdı. İngiliz futbolcu, Instagram hesabında Fenerbahçe ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi. Bu hamle ayrılık iddialarını beraberinde getirdi.

Ara transfer döneminde Kent’in ayrılacağı söyleniyor. Öte yandan Fenerbahçe’nin gündeminde 6 numara transferi var.

Takıma bir Szymanski daha geliyor...

Polonyalı yıldıza kancayı taktı!

Takvim’de yer alan habere göre; 6 numara için arayış içinde olan Fenerbahçe Sportif Direktör Mario Branco, Polonyalı ön libero Damian Szymanski'yi bir süredir takip ediyor.

Yunanistan'ın AEK takımında forma giyen Damian Szymanski’nin güncel piyasa değeri 3.5-4 milyon Euro civarında. Yıldız oyuncu, ön libero dışında stoperde de oynayabiliyor.

Szymanski AEK takımında bugüne kadar çıktığı 130 maçta 9 kez fileleri havalandırırken, 6 da gol pası verdi. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.