Bir türlü kurtulamadığımız sivrisineklere dikkat! Meğer o hastalığı bulaştıryorlarmış… Kış aylarında dahi bir türlü kurtulamadığımız sivrisinekler öyle bir tehlike yayıyormuş ki duyan hayret ediyor. İşte, sivrisineklerin getirdiği o illet hastalık…

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Ne yazık ki yaz kış bir türlü kurtulamadığımız sivrisinekler hakkında çarpıcı bir gerçek oraya çıktı. Meğer öyle bir hastalık taşıyorlarmış ki onlardan kurtulma istediğimizi katlanarak arttıracak cinsten.

ABC News’te yer alan habere göre, Avustralya'daki Victoria Doherty Enstitüsündeki bilim insanları Buruli ülserine neden olan et yiyen bakterilerin kaynağını ve yayılma şekli hakkında bir araştırma gerçekleştirdiler.

65 bin adet sivrisinek

Bilim insanları binlerce sivrisineği araştırma kapsamında incelediler. "Nature Microbiology" dergisinde yayımlanan araştırma kapsamı hakkında yer alan açıklamalara göre, Melbourne'da 2016 ve 2021 yılları arasında 65 bin sivrisinek incelendi.

Yapılan araştırmalar sonucunda bilim insanları, sivrisineklerin keseli sıçanlardan taşıdığı bakterilerin genetik yapısının, bölgede Buluri ülserine yakalanan insanlardaki bakterilerle aynı olduğunu tespit etti.

Sır perdesi aralandı…

Araştırma ekibinden Profesör Tim Stinear, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bizi heyecanlandırıyor çünkü bu hastalığın nasıl yayıldığına dair 80 yıllık bir gizem sona eriyor." dedi.

Ayrıca Stinear, Buluri ülserinin yayılmasına dair sivrisineklerden uzun süredir şüphelendiklerini ancak bu tür bakterinin böcek ısırığıyla yayılmasının alışılmadık bir durum olduğunu da aktardı.

363 vaka teyit edildi

Araştırma kapsamında 2023 yılında tespit edilen vaka sayılarına da değinildi. Profesör Stinear, Avustralya'da 10 yıl önce yılda 20 ila 30 vaka görüldüğünü ancak geçen yıl Victoria eyaletinde 363 vaka teyit edildiğini kaydetti.

Bilim insanları, çalışma kapsamında alınabilecek önlemler hakkında da bilgilendirme yaptı. Araştırmacılar, insanların sinek ilacı kullanmak ve evlerin etrafındaki suları temizlemek gibi ülsere yol açan et yiyen bakterilere karşı tedbirler almalarına olanak sağlayacağına işaret etti.

Buruli ülseri nedir?

Buruli ülserine sebep olan bakteriler, deri hücrelerini, kılcal damarları ve deri altındaki yağı yok ederek zehir salgılamaktadır. Bu hastalık genellikle kol ve bacaklarda daha sık görülür, ve zaman içinde büyüyen yaraların oluşmasıyla cilt bozukluğuna ve kalıcı sakatlıklara yol açabilir. Hastalığın yayılmasında sivrisineklerin etkisi olduğuna dair teoriler bulunmaktadır.