Birbirinden anlamlı Down Sendromu Günü mesajları ve sözleri! Kısa ve uzun Down Sendromu Günü mesajları 21 Mart Down Sendromu Farkındalık gününde bugüne özel mesajlar ve sözler merak ediliyor. Bir genetik bozukluk olarak bilinen Down sendromlu insanlarda 21. kromozomlarında bir ekstra kromozom daha bulunur. Bu sebeple bu kişiler toplamda 47 kromozoma sahiptirler. İşte birbirinden anlamlı Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları...

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü, her sene 21 Mart'ta kutlanıyor. Down sendromlu bireyler ile ilgili toplumsal farkındalığı artırmak ve Down sendromu hakkındaki yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için büyük öneme sahip olan bugünde, pek çok kişi sosyal medyada çeşitli mesaj ve sözler paylaşıyor. İşte Down Sendromu Günü mesajları ve sözleri... Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları ve sözleri "Down sendromlu bireyler, sadece farklı bir yolculukta olan harika insanlardır. Onlar da aile, arkadaşlık, sevgi ve mutluluk ararlar." - Karen DeFelice "Down sendromlu insanlar, sevgi dolu, neşeli ve hayat dolu bireylerdir. Onlar, dünyanın en güzel insanlarından biridir." - Sally Phillips "Down sendromlu bireyler, sadece farklı bir bakış açısı sunarlar. Onların hayatları, bizlere insan olmanın ne anlama geldiğini hatırlatır." - Diane Dokko Kim "Down sendromlu insanlar, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için bizlere ilham veriyorlar." - Karen Gaffney "Down sendromlu insanlar, engel değil, fırsatlar sunan bireylerdir." - Stephanie Holland "Down sendromu, hayatın farklı bir yoludur. Bu yolculukta yanımızda olan sevgi ve dayanışma bizi güçlü kılar." - Meryem Uzerli "Down sendromu, sadece bir genetik farklılıktır. Her insanın eşsiz olduğu gibi Down sendromlu insanlar da eşsizdir." - Dr. Brian Skotko Down sendromu olmak, bir engel değil, farklı bir zeka tipine sahip olmaktır. Down sendromlu bireylerin hayatları, sevgi, saygı ve kabul görmeleriyle daha güzel hale gelir. Down sendromlu bireylerin, hayatın küçük mutluluklarını kutlamaları, hayatımıza renk ve anlam katar. Down sendromlu bireylerin hayatları, sevgi, neşe ve umut doludur. Down sendromlu bireylerin, güçlü, dayanıklı ve sevgi dolu olduğuna inanıyoruz ve onların hayatlarına dokunarak toplumda farkındalık yaratmak istiyoruz. Her insanın eşsiz olduğu gibi, Down sendromlu bireylerin de hayatı eşsiz ve anlamlıdır. Down sendromlu bireylerin, topluma farklı bir bakış açısı sunarak, insanlığı daha güçlü kıldığına inanıyoruz. Down sendromlu bireyler, herkesin hak ettiği aynı sevgi, saygı ve eşitlik hakkına sahiptir.