Birce Akalay'ın Bir Derdi Var: Delüzyonel Bozukluk nedir, belirtileri nelerdir? Bir Derdim Var dizisiyle gündeme gelen "Delüzyonel Bozuluk", Birce Akalay'ın canlandırdığı Nilüfer karakteri ile karşımıza çıkıyor. Peki, Delüzyonel Bozukluk nedir? İşte belirtleri ve tedavisi...

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Kanal D'nin yeni dizisi "Bir Derdim Var", oyuncu kadrosu ve konusuyla damga vurmayı başardı.

Ergenlerin iç dünyasına ışık tutan dizide karakterlerin psikolojik rahatsızlıkları dikkat çekiyor.

Bipolar bozukluk, tanatofobi, yemek bozukluğu gibi hastalıklarla mücadele eden karakterler arasında Nilüfer dikkatleri çekti.

Birce Akalay'ın canlandırdığı ‘Psikiyatrist Nilüfer’, küçük yaşta yaşadığı travmalar sebebiyle delüzyonel bozukluğu olan bir kadın.

Aşırı stres ve baskı altındayken kendisinin 15 yaşındaki versiyonunu görüyor ve onunla konuşuyor. Aşka kapıları kapalı, çünkü kimsenin onu anlayamayacağını biliyor.

İzleyiciler, delüzyonel bozukluk hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda belirtileri ve tedavi yöntemleri araştırılıyor.

Peki, Delüzyonel Bozukluk nedir? İşte bilgiler...

Delüzyonel Bozukluk ne demek?

Delüzyonel bozukluk, bireyin gerçeklikle ilgili sabit, yanlış inançlara sahip olduğu bir psikiyatrik bozukluktur. Bu bozukluk, kişinin gerçekle uyuşmayan, genellikle paranoyak veya büyüsel düşünceleri olduğu bir durumu ifade eder.

Belirtileri

Paranoid Düşünceler: Kişi, çevresindeki insanların kendisine kötülük yapmaya çalıştığına dair sabit bir inanca sahip olabilir. Bu inançlar genellikle gerçek dışı veya aşırı büyütülmüş olabilir.

Büyüsel İnançlar: Kişi, kendisinin özel bir misyonu, güçleri veya değeri olduğuna dair büyüsel inançlara sahip olabilir. Bu inançlar genellikle gerçekle uyuşmaz ve mantıklı bir temele dayanmaz.

Zanlı Düşünceler: Kişi, çevresindeki insanların kendisine karşı düşmanca duygular beslediğine dair sürekli bir korku veya endişeye sahip olabilir.

Gerçek Dışı Algılar: Kişi, gerçekte olmayan şeyleri gördüğünü, duyduğunu veya hissettiğini iddia edebilir. Bu algılar genellikle şizofreni gibi diğer psikiyatrik bozukluklardan farklıdır çünkü bu durumda kişi gerçekten bu duyuları yaşamamış olabilir.

Normal Sosyal ve İşlevsel Aktivitelerde Sorunlar: Delüzyonel bozukluk genellikle kişinin sosyal ve işlevsel hayatını etkiler. İnsanlarla ilişki kurmada güçlük çekebilir ve iş, okul veya günlük yaşam aktivitelerinde sorunlar yaşayabilirler.

Tedavisi

Tedavi genellikle antipsikotik ilaçlar, psikoterapi ve destekleyici tedavileri içerebilir. Ancak, tedavi süreci bireyseldir ve kişinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır.