Birçoğumuzun eli ayağı olan Kettle’ın gerçek yüzü: Mideniz bulanacak! Mutfaklarda pratiklik sağlayan kettle'lar, sıcak su ihtiyacını hızlıca karşılayan harika cihazlar olarak biliniyor. Ancak kimse kettle’ların bu yönünü bilmiyor. İşte otel odalarındaki su ısıtıcıları ile ilgili dehşet veren gerçekler…

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Otel odalarında kahve veya çay keyfini çıkarmak isteyenler, bundan sonra iki kez düşünebilirler.

Otel odalarının hatta birçok mutfağın vazgeçilmezi haline gelen kettle'ların hijyenik durumu, son dönemde tartışma yaratan bir konu haline geldi.

İçinde neler olup bittiğine dair korkutucu gerçekler, görenleri şoke ediyor.

Bu su ısıtıcıları, sadece sıcak su hazırlamak için kullanılması gereken cihazlar olarak tasarlanmış olsa da, bazı insanlar tarafından farklı amaçlarla kullanılıyor.

İşte otel odasındaki kettle'ların gerçek yüzü...

İç çamaşırlarını yıkıyorlar!

Sosyal medyada yer alan bir görüntü, görenlerin midesini bulandırdı. Su ısıtıldığını hatta yemek yapıldığını duymuştuk ama kettle’ı bunun için kullananı ilk defa duyuyoruz.

Kettle’ın içinde su ısıtmak yerine iç çamaşırlarını yıkamayı tercih eden kişinin görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi.

Siz siz olun, otel odasında kettle kullanırken bir kez daha düşünün!