Birçok nasıl yazılır? Birçok kelimesi birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır? Birçok kelimesinin nasıl yazıldığı sürekli araştırılmaktadır. Yazımı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan birçok kelimesi nasıl yazılır? İşte TDK’ya göre birçok kelimesinin doğru yazılışı..

Bazı kelimelerin doğru yazılışı sık sık karıştırılabiliyor. Vatandaşlar bu tip durumlarda Türk Dil Kurumu'nun sitesinden kelimelerin doğru yazılışını öğrenebiliyor.

Yazılışı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan "birçok" kelimesinin doğru yazılışı internette araştırılıyor.

Peki, "birçok" kelimesinin doğru yazılışı nasıl olmalıdır. Birçok kelimesi bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır? İşte cevabı..

Birçok nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre birçok kelimesinin anlamı "oldukça çok, sayısı belirsiz ve bir hayli" olarak tanımlanmaktadır.

TDK'ya göre birçok kelimesi bitişik yazılır. Yani birçok kelimesi ayrı değil bitişik yazılır.

DOĞRU : Birçok

YANLIŞ : Bir çok