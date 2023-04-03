Birçok nasıl yazılır? Birçok kelimesi birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

Bazı kelimelerin doğru yazılışı sık sık karıştırılabiliyor. Vatandaşlar bu tip durumlarda Türk Dil Kurumu'nun sitesinden kelimelerin doğru yazılışını öğrenebiliyor.
Yazılışı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan "birçok" kelimesinin doğru yazılışı internette araştırılıyor.
Peki, "birçok" kelimesinin doğru yazılışı nasıl olmalıdır. Birçok kelimesi bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır? İşte cevabı..
Birçok nasıl yazılır?
Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre birçok kelimesinin anlamı "oldukça çok, sayısı belirsiz ve bir hayli" olarak tanımlanmaktadır.
TDK'ya göre birçok kelimesi bitişik yazılır. Yani birçok kelimesi ayrı değil bitişik yazılır.
DOĞRU : Birçok
YANLIŞ : Bir çok